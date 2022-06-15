Гамид Агаларов отправился на первый предсезонный сбор с «Уфой»

«Уфа» опубликовала список футболистов, которые проведут первый предсезонный сбор в составе команды.

В список попал 21 игрок — в том числе, форвард Гамид Агаларов, который стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22.

Первый сбор «Уфа» проведет на базе спорткомплекса «Металлург» в Аше (Челябинская область). Сбор будет длиться две недели.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) в стыковых матчах и вылетела в ФНЛ-1. У 21-летнего Агаларова 20 голов и 2 результативных передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах в прошлом сезоне.

7 июня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что Агаларов с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.