Защитник «Рубина» Тальби выиграл в составе Туниса первый международный трофей

Центральный защитник «Рубина» Монтассар Тальби выиграл за сборную Туниса первый международный трофей, информирует пресс-служба казанского клуба.

На турнире Kirin Cup Тунис обыграл сборную Чили (2:0). В финальном матче команда Тальби одолела хозяев турнира — Японию (3:0). Последний раз турнир Kirin Cup проходил в 2016 году.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 27 матчей за «Рубин» во всех турнирах. Казанский клуб по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место в Тинькофф РПЛ и вылетел в Олимп ФНЛ.