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Защитник «Рубина» Тальби выиграл в составе Туниса первый международный трофей

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Центральный защитник «Рубина» Монтассар Тальби выиграл за сборную Туниса первый международный трофей, информирует пресс-служба казанского клуба.

На турнире Kirin Cup Тунис обыграл сборную Чили (2:0). В финальном матче команда Тальби одолела хозяев турнира — Японию (3:0). Последний раз турнир Kirin Cup проходил в 2016 году.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 27 матчей за «Рубин» во всех турнирах. Казанский клуб по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место в Тинькофф РПЛ и вылетел в Олимп ФНЛ.

Источник: https://t.me/fcrk1958

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Англия 0
Венгрия 3
2-й тайм

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия 5
Италия 1
2-й тайм

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Футбол
ФНЛ
Сборная Туниса по футболу
ФК Рубин (Казань)
Монтассар Тальби
0
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