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Пилипчук возглавил «Спартак-2»

11:40
Роман Пилипчук. Фото ФК «Спартак»
Роман Пилипчук. Фото ФК «Спартак»
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Новым главным тренером «Спартака-2» стал Роман Пилипчук, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21. Его помощниками станут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов, также работавший в первой команде «Спартака» с 2015 по 2016 год. Должность тренера вратарей остается за Владимиром Пчельниковым.

На своем посту Пилипчук сменил Виктора Булатова, чью работу в сезоне-2019/20 совет директоров красно-белых признал неудовлетворительной.

Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, после чего ассистировал Рашиду Рахимову в «Ахмате», а в первой половине 2019 года возглавлял минское «Динамо».

«Спартак-2» после 25 туров идет в таблице Олимп-ФНЛ в зоне вылета на 16-м месте.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-01-15-roman_pilipchuk__glavnyy_trener_spartaka-2/

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