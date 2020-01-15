Пилипчук возглавил «Спартак-2»

Новым главным тренером «Спартака-2» стал Роман Пилипчук, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21. Его помощниками станут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов, также работавший в первой команде «Спартака» с 2015 по 2016 год. Должность тренера вратарей остается за Владимиром Пчельниковым.

На своем посту Пилипчук сменил Виктора Булатова, чью работу в сезоне-2019/20 совет директоров красно-белых признал неудовлетворительной.

Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, после чего ассистировал Рашиду Рахимову в «Ахмате», а в первой половине 2019 года возглавлял минское «Динамо».

«Спартак-2» после 25 туров идет в таблице Олимп-ФНЛ в зоне вылета на 16-м месте.