Дюков высказался об интриге в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об интриге в Тинькофф — чемпионате России.

— Удалось сохранить интригу, кто попадет в еврокубки и кто вылетит из премьер-лиги, — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Разрыв между вторым и пятым местом небольшой. Правда, отрыв лидера большой, но не так давно «Манчестер Юнайтед» имел преимущество над «Манчестер Сити» 8 очков за пять туров до конца, и умудрился преимущество растерять.