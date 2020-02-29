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Дюков высказался об интриге в РПЛ

18:00

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об интриге в Тинькофф — чемпионате России.

— Удалось сохранить интригу, кто попадет в еврокубки и кто вылетит из премьер-лиги, — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Разрыв между вторым и пятым местом небольшой. Правда, отрыв лидера большой, но не так давно «Манчестер Юнайтед» имел преимущество над «Манчестер Сити» 8 очков за пять туров до конца, и умудрился преимущество растерять.

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