Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Пенальти в ворота «Спартака-2» назначен ошибочно. Предупреждение игрока красно-белых отменено

12:36
Теги:

Как стало известно «СЭ», отменена желтая карточка, показанная спартаковцу Фанилю Сунгатулину на 60-й минуте матча Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Факел» (3:5). Она была у него четвертой, и он должен был пропустить одну игру.

Сунгатулин получил это предупреждение в эпизоде, когда арбитр Владимир Сельдяков ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.

А вот удаление Даниила Денисова на 62-й минуте того же матча признано правильным. У Сельдякова были основания для вынесения второго предупреждения.

(Александр Бобров)

Спартак-2 — Факел

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: результаты матчей 2 мая, Россия разгромила Чехию
Фото: обнаженная Рената Литвинова в сауне
Доит коров и разжигает печь: Надежда Савченко нашлась в деревне
Голикова объяснила необходимость сдачи ПЦР-теста привитым от COVID-19

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд