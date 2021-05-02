Пенальти в ворота «Спартака-2» назначен ошибочно. Предупреждение игрока красно-белых отменено

Как стало известно «СЭ», отменена желтая карточка, показанная спартаковцу Фанилю Сунгатулину на 60-й минуте матча Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Факел» (3:5). Она была у него четвертой, и он должен был пропустить одну игру.

Сунгатулин получил это предупреждение в эпизоде, когда арбитр Владимир Сельдяков ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.

А вот удаление Даниила Денисова на 62-й минуте того же матча признано правильным. У Сельдякова были основания для вынесения второго предупреждения.

(Александр Бобров)