Пенальти в ворота «Спартака-2» назначен ошибочно. Предупреждение игрока красно-белых отменено
Как стало известно «СЭ», отменена желтая карточка, показанная спартаковцу Фанилю Сунгатулину на 60-й минуте матча Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Факел» (3:5). Она была у него четвертой, и он должен был пропустить одну игру.
Сунгатулин получил это предупреждение в эпизоде, когда арбитр Владимир Сельдяков ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.
А вот удаление Даниила Денисова на 62-й минуте того же матча признано правильным. У Сельдякова были основания для вынесения второго предупреждения.
(Александр Бобров)
Методология
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