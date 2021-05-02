«СКА-Хабаровск» в меньшинстве обыграл брянское «Динамо»
«СКА-Хабаровск» обыграл брянское «Динамо» в матче 40-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.
Единственный гол в матче на 82-й минуте встречи забил Максим Мартусевич. Отметим, что хабаровчане завершали встречу в меньшинстве: на 71-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Кирилл Большаков.
«СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 60 очками в 40 матчах. «Динамо» идет на 18-й строчке с 32 очками в 40 играх.
Олимп — ФНЛ
40-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Динамо Бр» (Брянск) — 1:0 (0:0)
Гол: Мартусевич, 82.
Предупреждения: Дибиргаджиев, 30. Рухайя, 57. Муромский, 61. Большаков, 65. Пикатов, 68. Колесниченко, 76. Мараев, 90. Грачев, 90.
Удаление: Большаков, 71.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
2 мая. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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