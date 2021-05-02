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«СКА-Хабаровск» в меньшинстве обыграл брянское «Динамо»

10:27
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«СКА-Хабаровск» обыграл брянское «Динамо» в матче 40-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 82-й минуте встречи забил Максим Мартусевич. Отметим, что хабаровчане завершали встречу в меньшинстве: на 71-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Кирилл Большаков.

«СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 60 очками в 40 матчах. «Динамо» идет на 18-й строчке с 32 очками в 40 играх.

Олимп — ФНЛ

40-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Динамо Бр» (Брянск) — 1:0 (0:0)

Гол: Мартусевич, 82.

Предупреждения: Дибиргаджиев, 30. Рухайя, 57. Муромский, 61. Большаков, 65. Пикатов, 68. Колесниченко, 76. Мараев, 90. Грачев, 90.

Удаление: Большаков, 71.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

2 мая. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

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