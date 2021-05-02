«Крылья» обыграли «Акрон» и гарантировали возвращение в РПЛ
«Крылья Советов» в гостевом матче 40-го тура ФНЛ обыграли «Акрон» (2:1) и гарантировали себе место в Тинькофф РПЛ. Самарцы за сезон вернулись из ФНЛ.
В состеве победителей дубль оформил Иван Сергеев. У лидирующих в лиге «Крыльев» теперь 92 очкв в 39 матчах. Далее идут «Оренбург» — 88 очков (40 игр), «Нижний Новгород» — 81 (39) и «Алания» — 73 (39).
Олимп — ФНЛ
40-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:2 (0:0)
Голы: Делькин, 60 (1:0). Сергеев, 68 (1:1). Сергеев, 90+2 (1:2).
«Акрон» (Тольятти): Гойло, Чичерин, Жестоков, Литвин, Ятченко, Феррейра, Садыков, Чудин, Килин (Нихаев, 58), Гогричиани (Гираев, 58. Эмини, 84), Делькин (Майрович, 80).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Полуяхтов (Якуба, 60), Чернов, Горшков, Зеффан, Божин, Ежов, Рикарду Алвеш, Кабутов, Сарвели (Голенков, 62), Сергеев (Солдатенков, 90+4).
Предупреждения: Горшков, 39. Чудин, 86. Феррейра, 86.
Судья: Матюнин (Москва).
2 мая. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю