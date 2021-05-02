Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Крылья» обыграли «Акрон» и гарантировали возвращение в РПЛ

14:55
Теги:

«Крылья Советов» в гостевом матче 40-го тура ФНЛ обыграли «Акрон» (2:1) и гарантировали себе место в Тинькофф РПЛ. Самарцы за сезон вернулись из ФНЛ.

В состеве победителей дубль оформил Иван Сергеев. У лидирующих в лиге «Крыльев» теперь 92 очкв в 39 матчах. Далее идут «Оренбург» — 88 очков (40 игр), «Нижний Новгород» — 81 (39) и «Алания» — 73 (39).

Олимп — ФНЛ

40-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:2 (0:0)

Голы: Делькин, 60 (1:0). Сергеев, 68 (1:1). Сергеев, 90+2 (1:2).

«Акрон» (Тольятти): Гойло, Чичерин, Жестоков, Литвин, Ятченко, Феррейра, Садыков, Чудин, Килин (Нихаев, 58), Гогричиани (Гираев, 58. Эмини, 84), Делькин (Майрович, 80).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Полуяхтов (Якуба, 60), Чернов, Горшков, Зеффан, Божин, Ежов, Рикарду Алвеш, Кабутов, Сарвели (Голенков, 62), Сергеев (Солдатенков, 90+4).

Предупреждения: Горшков, 39. Чудин, 86. Феррейра, 86.

Судья: Матюнин (Москва).

2 мая. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

Читайте также

Россия заняла второе место в группе, но с Канадой до финала точно не сыграет. Расклады на плей-офф ЮЧМ
Гастроэнтеролог рассказал о правилах сохранения желудка здоровым
Тодоренко показала живот и заявила о планах родить второго
В страшном ДТП в Хакасии водителю Lexus оторвало голову (18+)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд