Отец Гамида Агаларова заявил, что футболист поедет на сборы с «Уфой»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«У него действующий контракт. Футболист с действующим контрактом обязан поехать на сбор. Вот и он поехал. Какие-то вопросы могут решаться и параллельно со сборами, они и идут. Тем не менее, у него действующий контракт и он поехал на сборы, вне зависимости от того, где он дальше будет играть», — сказал Руслан Агаларов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 14 июня, официальный Telegram-канал уфимцев сообщил, что нападающий Агаларов проходит медосмотр вместе с «Уфой».

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) в стыковых матчах и вылетела в ФНЛ-1. Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в минувшем сезоне, всего у 21-летнего россиянина 20 голов и 2 результативных передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.