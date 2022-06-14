Евсеев прокомментировал информацию о продлении контракта с «Шинником»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал «СЭ» информацию о продлении контракта с клубом. Ранее Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что клуб и тренер достигли предварительной договоренности.

«Мой контракт с «Шинником»? Я не знаю, откуда появилась информация. 20 июня мы собираемся, а там все будет известно. Контракт продлят 20 числа? Я не знаю, что там решат. Еще раз: 20 числа мы приедем, встретимся. Там и посмотрим», — сказал Евсеев «СЭ».

Контракт с 46-летним специалистом был подписан по схеме «1+1», и пролонгация договора зависит от Евсеева.