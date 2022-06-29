Отец Агаларова: «Гамид не вел переговоров ни с одной командой. Это все слухи»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего сына.

«Гамид подписал контракт с «Ахматом»? Нет, это неправда! Я вообще не слышал, чтобы были какие-то разговоры с кем-то. Гамид ни с кем не вел переговоры, ни с одной командой. Он является игроком «Уфы» на данный момент. У него есть действующий контракт, вот и все. Все остальное — слухи», — сказал Агаларов «СЭ».

21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22, также он был признан лучшим молодым игроком лиги в прошедшем сезоне. На счету форварда 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.

27 июня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что Агаларов может перейти в «Ахмат».