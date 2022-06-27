Гендиректор «Уфы» подтвердил переговоры Агаларова с «Ахматом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в «Ахмат».

«Ведутся переговоры не только с клубом «Ахмат», но это один из вариантов, который сейчас есть», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее сообщалось, что грозненский клуб близок к заключению соглашения по трансферу.

21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22, а также был признан лучшим молодым игроком лиги в прошедшем сезоне. На счету форварда — 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.