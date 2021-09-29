«Краснодар-2» и «Ротор» сыграли вничью
«Краснодар-2» и «Ротор» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.
ФНЛ
14-й тур
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (1:1)
Голы: Чуканов, 8 (0:1). Олусегун, 39 (1:1).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко, Бородин, Литвинов, Корнюшин, Манелов, Якимов, Рейхмен, Стрельник (Волков, 38. Воротников, 75), Апеков, Олусегун (Самко, 87).
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Бериашвили, Мартынов, Дудиев (Абдуллаев, 46), Первушин, Махатадзе (Щеткин, 62), Школик (Голосов, 80), Чуканов, Ташаев, Серченков (Макаров, 62), Муллин.
Предупреждения: Ташаев, 52. Первушин, 58. Муллин, 75. Бериашвили, 82. Чуканов, 84. Исаенко, 86. Якимов, 90+3.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
29 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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