«Оренбург» победил «Текстильщик» и сократил отставание от «Нижнего Новгорода»

«Оренбург» обыграл «Текстильщик» в 24-м туре Олимп-ФНЛ — 2:0. Это позволило оренбуржцам вернуться на второе место в таблице и сократить отставание от лидирующего «Нижнего Новгорода» до 7 очков.

В другой игре «Алания» разгромила «Енисей» — 3:0.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

24-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Оренбург» — 0:2 (0:2)

Голы: Юсупов, 15 (0:1). Аюпов, 40 (0:2).

Нереализованный пенальти: Аппаев, 86 (вратарь).

«Текстильщик»: Ал.С.Смирнов, Губочкин, Морозов, Макушкин, Фомин, Сысуев (Маричев, 69), Батов (Мосейчук, 71), Горюшкин (Агеев, 46), Мнацаканян (Сидоров, 45), Альшанский (Бачинский, 46), Аппаев.

«Оренбург»: Климович, Мамин, Малых, Насыров, С.Козлов, Миронов (Воробьев, 90+3), Аюпов, Ткачук (Скворцов, 87), Эктов (Прудников, 70), Палиенко (Чуканов, 78), Юсупов (А.В.Козлов, 76).

Предупреждения: Эктов, 26. Мнацаканян, 34. Макушкин, 45+2. Агеев, 50. Палиенко, 52. Морозов, 67. Миронов, 70.

Судья: Анопа (Благовещенск).

25 ноября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Алания» (Владикавказ) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (2:0)

Голы: Бутаев, 20 (1:0). Хосонов, 34 (2:0). Кочиев, 66 (3:0).

Нереализованный пенальти: Лескано, 31 (вратарь)

«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Засеев, Кочиев, Багаев, Качмазов, Хосонов (Гиоргобиани, 64), Хабалов (Хадарцев, 46), Хугаев (Дзахов, 79), Магомедов (Д.Кобесов, 69), Гурциев (Машуков, 64).

«Енисей»: Опарин, Цховребов, Сухомлинов, Кичин, Ганус (Ломакин, 46), Глушков (Галимов, 78), Лескано (Песиков, 63), Комков (Саная, 63), Зотов, Раздорских, Ланин (Иванов, 71).

Предупреждения: Хосонов, 24. Ланин, 40. Песиков, 70. Саная, 90+2.

Удаление: Гиоргобиани, 82.

Судья: Шадыханов (Москва).

25 ноября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».