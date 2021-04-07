«Оренбург» разгромил «Чайку» и поднялся на второе место в ФНЛ

«Оренбург» дома одержал победу над «Чайкой» (3:0) в матче 35-го тура ФНЛ.

В составе хозяев дубль оформил Николай Прудников, еще один гол на счету Максима Палиенко.

«Оренбург» с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Чайка» — 46 баллов и 13-я строчка.

Олимп — ФНЛ

35-й тур

«Оренбург» — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:0 (0:0)

Голы: Палиенко, 74 (1:0). Прудников, 90+2 (2:0). Прудников, 90+4 (3:0).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Масловский (Прудников, 72), Ойеволе (Гойкович, 85), Эктов, Бреев, Ткачук, Нойок (Палиенко, 59), Миронов, А.В.Козлов (Фамейе, 64), Дм.Воробьев (Мамин, 90).

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Гаджибеков, Ужгин (Мигунов, 84), Пискунов, Карташов, Алейников (Морозов, 84), Савичев, Олейников (Володкин, 71), Безденежных (Оразов, 80), Кулишев (Хохлачев, 64).

Предупреждения: Ужгин, 51. Нойок, 58. Палиенко, 75.

Судья: Волошин (Смоленск).

7 апреля. Оренбург. Стадион «Газовик».

В параллельной встрече «Алания» обыграла «Факел» (2:0). В составе клуба из Владикавказа голы забили Алан Хабалов и Ислам Машуков.

«Алания» (Владикавказ) — «Факел» (Воронеж) — 2:0 (0:0)

Голы: Хабалов, 58 (1:0). Машуков, 64 (2:0).

Нереализованный пенальти: Дмитриев, 49 (вратарь)

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Шавлохов, Кочиев (Багаев, 90), А.Засеев, Д.Кобесов (Хубулов, 56), Хабалов (Бутаев, 73), Магомедов, Суанов (Машуков, 55), Гурциев (Хосонов, 83), Гиоргобиани.

«Факел» (Воронеж): Саутин, Зайцев, Пейчинович, Брызгалов, Мастерной, Шепилов, Никитин (Почивалин, 68), Дмитриев, Разборов (Максимов, 70), Аппаев, Яковлев.

Предупреждения: Разборов, 43. Шепилов, 52. Аппаев, 57. Хубулов, 66. Пейчинович, 67.

Судья: Фролов (Москва).

7 апреля. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».