«Оренбург» разгромил «Чайку» и поднялся на второе место в ФНЛ
«Оренбург» дома одержал победу над «Чайкой» (3:0) в матче 35-го тура ФНЛ.
В составе хозяев дубль оформил Николай Прудников, еще один гол на счету Максима Палиенко.
«Оренбург» с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Чайка» — 46 баллов и 13-я строчка.
Олимп — ФНЛ
35-й тур
«Оренбург» — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:0 (0:0)
Голы: Палиенко, 74 (1:0). Прудников, 90+2 (2:0). Прудников, 90+4 (3:0).
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Масловский (Прудников, 72), Ойеволе (Гойкович, 85), Эктов, Бреев, Ткачук, Нойок (Палиенко, 59), Миронов, А.В.Козлов (Фамейе, 64), Дм.Воробьев (Мамин, 90).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Гаджибеков, Ужгин (Мигунов, 84), Пискунов, Карташов, Алейников (Морозов, 84), Савичев, Олейников (Володкин, 71), Безденежных (Оразов, 80), Кулишев (Хохлачев, 64).
Предупреждения: Ужгин, 51. Нойок, 58. Палиенко, 75.
Судья: Волошин (Смоленск).
7 апреля. Оренбург. Стадион «Газовик».
В параллельной встрече «Алания» обыграла «Факел» (2:0). В составе клуба из Владикавказа голы забили Алан Хабалов и Ислам Машуков.
«Алания» (Владикавказ) — «Факел» (Воронеж) — 2:0 (0:0)
Голы: Хабалов, 58 (1:0). Машуков, 64 (2:0).
Нереализованный пенальти: Дмитриев, 49 (вратарь)
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Шавлохов, Кочиев (Багаев, 90), А.Засеев, Д.Кобесов (Хубулов, 56), Хабалов (Бутаев, 73), Магомедов, Суанов (Машуков, 55), Гурциев (Хосонов, 83), Гиоргобиани.
«Факел» (Воронеж): Саутин, Зайцев, Пейчинович, Брызгалов, Мастерной, Шепилов, Никитин (Почивалин, 68), Дмитриев, Разборов (Максимов, 70), Аппаев, Яковлев.
Предупреждения: Разборов, 43. Шепилов, 52. Аппаев, 57. Хубулов, 66. Пейчинович, 67.
Судья: Фролов (Москва).
7 апреля. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
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