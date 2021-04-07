«Торпедо» обыграло брянское «Динамо»

«Торпедо» в матче 35-го тура Олимп — ФНЛ обыграло брянское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Артема Самсонова.

После этого матча «Торпедо» с 63 очками занимает четвертое место в ФНЛ, «Динамо» с 25 очками — на предпоследней 21-й строчке.

В других матчах тура «Нефтехимик» сыграл вничью с «Шинником» (1:1), «Текстильщик» поделил очки с «Волгарем» (1:1).

Олимп — ФНЛ

35-й тур

«Динамо Бр» (Брянск) — «Торпедо М» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Самсонов, 62 — с пенальти.

«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Васильев, Луппа, Дрогунов, Мараев (Чиркин, 83), Рухайя, Баранов, Муромский (Укомский, 90), Пикатов, Радченко, Дибиргаджиев (Данилин, 61).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Евдокимов, Шоркин, Самсонов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Кравчук, Дворецков, Шкофлек (Лях, 69), Калмыков (Лебеденко, 83).

Предупреждения: Самсонов, 43. Баранов, 89. Магаль, 89. Лях, 90+2.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

7 апреля. Брянск. Стадион «Динамо».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:1 (1:0)

Голы: Уридия, 35 (1:0). Низамутдинов, 79 (1:1).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Первушин, Калачев, Агапов, Семенов (Ситдиков, 68), Калугин, Юшин (Яковлев, 46. Алекперов, 84), Кленкин (Давлатов, 46), Хубаев, Денисов, Уридия (Котик, 68).

«Шинник» (Ярославль): Матюша, Покидышев, Козубаев, Щербаков (Стешин, 10), Бетюжнов, Зинков (Каретник, 64), Самсонов (Азявин, 79), Носов (Игнатенко, 61), Самойлов (Голуб, 75), Низамутдинов, Гонгапшев.

Предупреждения: Покидышев, 34. Стешин, 47. Бетюжнов, 52. Котик, 70.

Судья: Машлякевич (Москва).

7 апреля. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

«Текстильщик» (Иваново) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1 (0:0)

Голы: Каменщиков, 65 (1:0). Агаларов, 69 (1:1).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Хрипков, Фомин, Обивалин (Альшанский, 50), Машуков, Горюшкин, Батов, Маричев (Сысуев, 55), Мосейчук (Каменщиков, 62), Бачинский (Шленкин, 73. Романенко, 90+4).

«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Хомуха, Журавлев, Локтионов, Бердников (Белоус, 72), Павлишин (Емельянов, 57), Болонин (Ведерников, 62), Полубояринов, Агаларов (Бутенко, 87), Юсупов, Погосов (Николаев, 67).

Предупреждения: Батов, 16. Мосейчук, 32. Павлишин, 45. Болонин, 52. Сысуев, 82. Юсупов, 82.

Удаление: Фомин, 90.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

7 апреля. Иваново. Стадион «Текстильщик».