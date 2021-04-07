«Акрон» сыграл вничью с «Иртышом»

«Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Иртышом» (1:1) в матче 35-го тура ФНЛ.

В составе хозяев гол забил Артур Газданов. Автоголом отметился защитник «Акрона» Дмитрий Литвин.

Команды заканчивали встречу вдесятером — на 56-й минуте был удален Вадим Стеклов («Иртыш»), а на 64-й красную карточку получил Литвин («Акрон»).

«Иртыш» с 35 очками занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» — 17-я строчка и 37 баллов.

Олимп — ФНЛ

35-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (1:0)

Голы: Газданов, 45+1 (1:0). Литвин, 50 — в свои ворота (1:1).

Нереализованный пенальти: Стефанович, 69 (вратарь)

«Акрон» (Тольятти): Волков, Литвин, Садыков, Чудин, Килин, Босов (Феррейра, 46), Бойцов (Нихаев, 58), Герюгов (Пьянченко, 58. Баланович, 72), Газданов (Делькин, 72), Майрович, Гираев.

«Иртыш» (Омск): Полетаев, Магадиев, Шмыков, Киреев, Морозов (Шакуро, 46), Подоксенов, Стеклов, Бурюкин, Шлеермахер (Коршунов, 46), Третьяков (Кротов, 70), Стефанович (Сычевой, 81).

Предупреждения: Килин, 20. Морозов, 37. Литвин, 49. Третьяков, 55. Стеклов, 55. Коршунов, 57. Пьянченко, 70. Шмыков, 73. Киреев, 86. Бурюкин, 90+2.

Удаления: Стеклов, 56. Литвин, 64.

Судья: Кошко (Белореченск).

7 апреля. Жигулевск. Стадион «Кристалл».