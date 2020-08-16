Новичок ФНЛ «Велес» сыграл вничью с «Факелом» и продлил беспроигрышную серию

«Велес» сыграл вничью с «Факелом» в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Новичок лиги еще ни разу не проиграл в сезоне (2 победы, 2 ничьи) и занимает четвертое место в таблице.

Еще в одной игре «Нефтехимик» на выезде одолел «Нижний Новгород» — 1:0.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

4-й тур

«Велес» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 1:1 (1:1)

Голы: Дмитриев, 12 (0:1). Гаракоев, 13 (1:1).

«Велес»: Городовой, Котов, Малания, Кахидзе, Ботака-Иобома, Родионов (Галоян, 60), Гаракоев (Кирсанов, 60), Майга (Фищенко, 40), Осипов, Стефанович (Максименко, 66), Баев (Вакулич, 74).

«Факел»: Кортнев, Брызгалов, Дашаев, Дмитриев, Пухов (Мазуров, 65), Акбашев, Никитин (Первушин, 66), Дроздов, Мастерной, Разборов (Григорьев, 58), Яковлев (Коробов, 69).

Предупреждения: Котов, 30. Яковлев, 33. Стефанович, 43. Мазуров, 90+5.

Судья: Волошин (Смоленск).

16 августа. Домодедово. Стадион «Авангард». 1456 зрителей.

«Нижний Новгород» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)

Гол: Потапов, 49.

«Нижний Новгород»: Сысуев, Темников, Гоцук, Зуйков (Горбунов, 71), Шумских, Сапета, Калинский (Шарипов, 14), Комолов (Мичуренков, 64), Попов, Сулейманов (Алиев, 82), Федчук (Ставпец, 57).

«Нефтехимик»: Голубев, Лелюкаев, Потапов, Ширяев, Канаев, Кленкин (Микушин, 90), Ситдиков, Галиулин (Агапов, 86), Шадрин (Земсков, 85), Петров, Котик (Уридия, 61. Яковлев, 90+2).

Предупреждения: Канаев, 23. Лелюкаев, 41. Шарипов, 48. Голубев, 70. Шумских, 90+1. Агапов, 90+6.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

16 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 3766 зрителей.