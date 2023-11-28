Непомнящий назвал несправедливым увольнение Калешина из «Акрона»

Российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» прокомментировал увольнение Евгения Калешина с поста главного тренера команды «Аркона».

«Меня всегда смущает, как и почему работодателями принимаются такие решения. Я считаю, что это увольнение несправедливо», — сказал Непомнящий в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

27 ноября «Акрон» объявил об увольнении Калешина с поста главного тренера команды.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.