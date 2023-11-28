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Сегодня, 12:51

Новиков может стать новым главным тренером «Акрона»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков может возглавить «Акрон», сообщает Legalbet.

По информации источника, тренер нижнекамской команды может возглавить «Акрон» после увольнения Евгения Калешина.

Согласно официальному заявлению, клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

42-летний Новиков возглавляет «Нефтехимик» с января 2021 года. Под его руководством клуб провел 113 матчей, одержал 45 побед, 30 раз сыграл вничью и потерпел 38 поражений.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 35 очками.

Источник: https://legalbet.ru/news/stal-izvesten-odin-iz-kandidatov-na-post-glavnogo/
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
Кирилл Новиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
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Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
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Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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