Новиков может стать новым главным тренером «Акрона»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков может возглавить «Акрон», сообщает Legalbet.

По информации источника, тренер нижнекамской команды может возглавить «Акрон» после увольнения Евгения Калешина.

Согласно официальному заявлению, клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

42-летний Новиков возглавляет «Нефтехимик» с января 2021 года. Под его руководством клуб провел 113 матчей, одержал 45 побед, 30 раз сыграл вничью и потерпел 38 поражений.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 35 очками.