«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию матча Мелбет-Первой лиги
«Нефтехимик» сыграет на своем поле против «СКА-Хабаровска» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Начало — в 17:00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».
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«Нефтехимик» на данный момент располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 12 очков. «СКА-Хабаровск» идет на седьмом месте, набрав 18 очков.
Узнать расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.
ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|12
|7
|3
|2
|14-5
|24
|
2
|Алания
|12
|7
|3
|2
|14-9
|24
|
3
|Химки
|12
|6
|2
|4
|15-12
|20
|
4
|Шинник
|13
|6
|2
|5
|17-16
|20
|
5
|Тюмень
|12
|5
|4
|3
|18-13
|19
|
6
|Акрон
|12
|5
|3
|4
|15-9
|18
|
7
|СКА-Хаб.
|12
|5
|3
|4
|15-12
|18
|
8
|Сокол
|12
|5
|3
|4
|12-16
|18
|
9
|Торпедо
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
10
|Родина
|12
|4
|5
|3
|19-15
|17
|
11
|КАМАЗ
|12
|4
|4
|4
|8-9
|16
|
12
|Енисей
|13
|4
|3
|6
|17-17
|15
|
13
|Арсенал
|12
|3
|6
|3
|10-12
|15
|
14
|Ленинградец
|12
|3
|5
|4
|10-14
|14
|
15
|Черноморец
|12
|2
|8
|2
|13-13
|14
|
16
|Нефтехимик
|12
|3
|3
|6
|8-14
|12
|
17
|Кубань
|12
|1
|3
|8
|6-15
|6
|
18
|Волгарь
|12
|0
|6
|6
|9-18
|6
|7.10
|16:00
|
Шинник – Енисей
|1 : 1
|8.10
|16:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|8.10
|17:00
|
Волгарь – КАМАЗ
|- : -
|8.10
|17:00
|
Арсенал – Сокол
|- : -
|8.10
|17:30
|
Кубань – Родина
|- : -
|8.10
|18:00
|
Ленинградец – Черноморец
|- : -
|9.10
|16:30
|
Тюмень – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
|
Химки – Алания
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Сердер Сердеров
Динамо
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|9
|1
|0