«Нефтехимик» на выезде обыграл «Текстильщик»

«Нефтехимик» выиграл у «Текстильщика» (2:1) в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ.

У победителей отличились Лев Потапов и Мераби Уридия. В составе хозяев забил Александр Радченко.

«Нефтехимик» набрал 43 очка и занимает пятое место. У «Тектильщика» 17 очков и 18-я позиция.

Олимп-ФНЛ

24-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:2)

Голы: Потапов, 6 (0:1). Уридия, 32 (0:2). Радченко, 87 — с пенальти (1:2).

«Текстильщик»: Смирнов, Шилов, Фомин, Макушкин, Сиротов (Попов, 38), Маричев (Гайдуков, 61), Сидоров (Трегулов, 34), Солодков (Мухаметзянов, 68), Батов, Горюшкин, Юрченко (Радченко, 46).

«Нефтехимик»: Голубев, Потапов, Ширяев, Канаев, Семенов, Петров, Макаров (Антонов, 85), Ситдиков, Шадрин (Киреев, 80), Галиулин (Гилязетдинов, 90), Уридия (Мичуренков, 76).

Предупреждения: Маричев, 39. Макушкин, 42. Фомин, 57. Горюшкин, 58. Петров, 60. Канаев, 66. Ширяев, 78. Трегулов, 85. Потапов, 90+3.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

17 ноября. Иваново. Стадион «Текстильщик».