«Алания» крупно уступила «Нефтехимику» в первом матче под руководством Калешина

«Алания» в гостях проиграла «Нефтехимику» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:3.

Владикавказцы провели большую часть матча в меньшинстве — на 19-й минуте был удален Сослан Качмазов.

«Нефтехимик» открыл счет на 51-й минуте благодаря автоголу Константина Плиева. На 51-й минуте с пенальти отличился Павел Котов. Окончательный счет на 57-й минуте установил Данила Емельянов.

«Алания» (32 очка) занимает шестое место в ФНЛ. Команда провела первый матч под руководством Евгения Калешина, возглавившего ее зимой.

«Нефтехимик» (27) поднялся на 11-е место в турнирной таблице.