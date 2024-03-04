«Акрон» — «Родина»: видеообзор матча первой лиги

«Родина» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги на выезде обыграла «Акрон» — 2:0.

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

За московскую команду по голу забили Астемир Гордюшенко и Иван Тимошенко.

После этой игры «Акрон» (35 очков) опустился на 5-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. «Родина» (31 очко) идет на 7-м месте.