Тульский «Арсенал» победил «Черноморец» в первом матче после возобновления сезона

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Тульский «Арсенал» дома обыграл «Черноморец» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Сергея Ткачева (54-я минута) и Эрвинга Ботака-Иобома (58-я).

«Арсенал» (38 очков) вышел на первое место в ФНЛ. «Черноморец» (18) идет последним в турнирной таблице.