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Муллин о возвращении в «Рубин»: «В течение секунды я дал ответ, что приеду»

Нападающий Муллин рассказал о возвращении в «Рубин»
Алексей Еремин
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Нападающий «Рубина» Камиль Муллин прокомментировал возвращение в казанский клуб в качестве свободного агента.

«Все произошло одним днем, цитирует Муллина пресс-служба «Рубина». — Получилось очень неожиданно — позвонил Олег Александрович Веретенников, сказал, что у меня есть минута, чтобы подумать. Этой минуты было даже много, в течение секунды я дал ответ, что приеду. Можно сказать, я вырос в «Рубине», здесь началась моя взрослая профессиональная карьера. Вернуться туда, где начинал, очень приятно. Много людей, на чьих глазах я рос и воспитывался, успел даже с Олегом Александровичем Кузьминым поиграть».

В июне 28-летний нападающий вернулся в «Рубин», за который дебютировал в 2014 году.

В сезоне-2021/22 Муллин провел за «Ротор» 26 матчей в ФНЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/kamil-mullin-dazhe-minuty-bylo-mnogo-na-razmyshlenie
Камиль Муллин
Олег Веретенников
Олег Кузьмин
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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