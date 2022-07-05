Муллин о возвращении в «Рубин»: «В течение секунды я дал ответ, что приеду»

Нападающий «Рубина» Камиль Муллин прокомментировал возвращение в казанский клуб в качестве свободного агента.

«Все произошло одним днем, цитирует Муллина пресс-служба «Рубина». — Получилось очень неожиданно — позвонил Олег Александрович Веретенников, сказал, что у меня есть минута, чтобы подумать. Этой минуты было даже много, в течение секунды я дал ответ, что приеду. Можно сказать, я вырос в «Рубине», здесь началась моя взрослая профессиональная карьера. Вернуться туда, где начинал, очень приятно. Много людей, на чьих глазах я рос и воспитывался, успел даже с Олегом Александровичем Кузьминым поиграть».

В июне 28-летний нападающий вернулся в «Рубин», за который дебютировал в 2014 году.

В сезоне-2021/22 Муллин провел за «Ротор» 26 матчей в ФНЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.