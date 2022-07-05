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Йевтич о возвращении в «Рубин»: «В команде, из которой я уходил, осталось 3-4 человека»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич прокомментировал возвращение в расположение казанского клуба.

«Из старой команды, из которой я уходил, осталось, наверно, 3-4 человека, — цитирует Йевтича пресс-служба «Рубина». — Новая команда, мне тоже нужно было познакомиться с каждым, почувствовать себя и друг друга на поле. Для этого всего нужно время. Время у нас еще есть, так что все будет хорошо».

29-летний сербский полузащитник провел прошлый сезон в аренде в греческом АЕК, где в 19 матчах отметился 5 голевыми передачами. Йевтич не смог вовремя приехать в Россию из-за визовых проблем.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/darko-yevtich-nuzhno-pochuvstvovat-drug-druga-na-pole
Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
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