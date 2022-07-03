«Ротор» подписал контракты с несколькими новичками

«Ротор» подписал контракты с полузащитниками Кириллом Родионовым и Ризваном Ахмедхановым, а также с защитником Сергеем Обивалиным, сообщает пресс-служба клуба.

Также новичком команды стал нападающий Рихван Умаров. С ним подписан контракт на два года.

29-летний форвард выступал за испанские «Кастельон» и «Эльче». Также играл за «Динамо СПб», «Нарву», «Нефтехимик» и хабаровский «СКА». Последние три сезона провел в «Ленинградце», где в 65 играх забил 31 мяч.

26-летний Родионов прошлый сезон провел в «Нефтехимике». Он также выступал за «Велес», «Балтику», «Химки» и «Зоркий».

27-летний Обивалин провел прошлый сезон в «Текстильщике» и «Томи». 29-летний Ахмедханов отыграл минувший сезон в составе «Черноморца».