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Нападающий Хлебородов покинул «Факел»

10:01
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Нападающий «Факела» Иван Хлебородов покинул команду. Контракт с 24-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, но не отметился результативными действиями. Ранее форвард выступал за «Байкал», «Зенит» из Иркутска и «Луч».

Дополнительная информация

http://fakelfc.ru/news/view/5864

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