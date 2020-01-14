Нападающий Хлебородов покинул «Факел»

Нападающий «Факела» Иван Хлебородов покинул команду. Контракт с 24-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Хлебородов покинул «Факел». ?



Нападающий «Факела» Иван Хлебородов покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Благодарим Ивана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/u2fAPjBE6G — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 14, 2020

В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, но не отметился результативными действиями. Ранее форвард выступал за «Байкал», «Зенит» из Иркутска и «Луч».