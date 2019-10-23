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«Мордовия» проиграла «Томи» и потерпела пятое поражение подряд

16:32
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«Томь» в 19-м туре Олимп-ФНЛ дома обыграла «Мордовию» — 2:0. Отличились Максим Казанком и Роман Мануйлов. Сибирская команда с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Мордовия» (13) — предпоследняя, она потерпела пять поражений подряд.

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«Томь» (Томск) — «Мордовия» (Саранск) — 2:0 (0:0)

Голы: Казанков, 74 — с пенальти (1:0). Мануйлов, 90+2 (2:0).

«Томь» (Томск): Вавилин, Каккоев, Каленкович, Шумских, Пенчиков, Казанков (Мануйлов, 89), Плетнев (Сасин, 58), Шалаев, Калинский, Талалай, Тлупов.

«Мордовия» (Саранск): Шебанов, Юсупов, Хрипков, Ятченко, Климов, Мухаметшин, Навлетов, Буранов, Поярков, Сергеев, Ермаков (Федак, 46).

Предупреждения: Сергеев, 49. Мухаметшин, 69. Юсупов, 73. Климов, 81.

Судья: Кукуян (Сочи).

23 октября. Томск. Стадион «Труд».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/calendar/tours/

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