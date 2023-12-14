Metaratings: два российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Немана» Шукурове

Полузащитник белорусского «Немана» Алимардон Шукуров может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Metaratings.by, 24-летним игроком интересуются два клуба из первой лиги. Также к нему присматриваются два клуба из Белоруссии, по одному — из Венгрии, Латвии и Македонии.

В сезоне-2023 Шукуров провел 25 матчей за «Неман» во всех турнирах, забил три мяча и отдал 7 результативных передач. Его контракт заканчивается 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.