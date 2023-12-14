Metaratings: два российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Немана» Шукурове
Полузащитник белорусского «Немана» Алимардон Шукуров может продолжить карьеру в России.
Как сообщает Metaratings.by, 24-летним игроком интересуются два клуба из первой лиги. Также к нему присматриваются два клуба из Белоруссии, по одному — из Венгрии, Латвии и Македонии.
В сезоне-2023 Шукуров провел 25 матчей за «Неман» во всех турнирах, забил три мяча и отдал 7 результативных передач. Его контракт заканчивается 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.
Источник: Metaratings.by
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|10
|6
|4
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|36
|
3
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|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
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|20
|10
|5
|5
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|35
|
5
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|20
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|35
|
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|8
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|
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|20
|7
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|
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|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
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|20
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|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
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|Черноморец
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|9
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|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
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Евгений Ставер
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|15
|1
|2
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