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Metaratings: два российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Немана» Шукурове

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник белорусского «Немана» Алимардон Шукуров может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Metaratings.by, 24-летним игроком интересуются два клуба из первой лиги. Также к нему присматриваются два клуба из Белоруссии, по одному — из Венгрии, Латвии и Македонии.

В сезоне-2023 Шукуров провел 25 матчей за «Неман» во всех турнирах, забил три мяча и отдал 7 результативных передач. Его контракт заканчивается 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Источник: Metaratings.by
Первая лига
ФК Неман
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
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Енисей – Торпедо
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Нефтехимик – Алания
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Акрон – Родина
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Волгарь – СКА-Хаб.
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 - : -
3.03 00:00
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