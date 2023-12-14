Кузнецов заявил, что не отказывался возглавить «Енисей»: «На руках есть контракт, я его изучаю»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Енисея».

«Я отказался возглавить «Енисей»? Эта информация не соответствует действительности. У меня на руках есть контракт, и я его изучаю. Когда я должен принять решение? Дедлайна нет», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Енисей» предложил Кузнецову контракт на 1,5 года с окладом 500 тысяч рублей в месяц.