Магомедов разочарован выступлениями «Химок»

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов дал оценку результатам команды в первой части сезона.

«У меня есть разочарование, потому что мы очень хотели завершить первую часть чемпионата на первом месте. Мы много очков потеряли в начале чемпионата. Теперь нам надо все это наверстывать во второй части сезона. У нас очень сильно обновился состав команды — процентов на 80 по сравнению с тем, который был в РПЛ. Сейчас, по сути, это уже другой коллектив. «Торпедо» тоже в прошлом сезоне выступало в РПЛ, и посмотрите, где оно находится сейчас», — приводит слова Магомедова «Евро-Футбол.Ру».

После 20 матчей «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).