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Магаль и Дворецков покидают «Торпедо»

18:49
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Защитник Руслан Магаль и полузащитник Филипп Дворецков покидают «Торпедо» в связи с истечением срока действия контрактов, сообщает официальный сайт клуба 9 июня.

«Наш клуб благодарит футболистов за сотрудничество и профессиональное отношение к тренировочному и игровому процессам. Желаем Филиппу и Руслану успешного продолжения карьеры, — говорится в заявлении.

29-летний Магаль в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Торпедо» и забил один мяч при двух голевых передачах. 24-летний Дворецков в 34 матчах забил четырежды и отдал три результативных паса.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/42447/

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