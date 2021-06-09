Магаль и Дворецков покидают «Торпедо»
18:49
Защитник Руслан Магаль и полузащитник Филипп Дворецков покидают «Торпедо» в связи с истечением срока действия контрактов, сообщает официальный сайт клуба 9 июня.
«Наш клуб благодарит футболистов за сотрудничество и профессиональное отношение к тренировочному и игровому процессам. Желаем Филиппу и Руслану успешного продолжения карьеры, — говорится в заявлении.
29-летний Магаль в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Торпедо» и забил один мяч при двух голевых передачах. 24-летний Дворецков в 34 матчах забил четырежды и отдал три результативных паса.
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