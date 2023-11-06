«Ленинградец» — «Кубань»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
«Ленинградец» на домашнем поле проиграл «Кубани» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1. Единственный гол на счету Валерия Чуперки, который отличился на 9-й минуте.
Видеообзор матча был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.
«Кубань» набрала 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Ленинградец» идет на 17-й строчке — 14 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|17
|9
|5
|3
|24-13
|32
|
2
|Динамо Мх
|17
|9
|4
|4
|16-7
|31
|
3
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
4
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
5
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|Торпедо
|16
|6
|4
|6
|16-16
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
9
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
10
|Шинник
|16
|6
|3
|7
|19-24
|21
|
11
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
13
|Нефтехимик
|17
|5
|4
|8
|14-20
|19
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|13-21
|16
|
17
|Ленинградец
|17
|3
|5
|9
|12-21
|14
|
18
|Волгарь
|16
|2
|6
|8
|12-24
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.11
|11:30
|
Тюмень – Сокол
|2 : 0
|5.11
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|1 : 0
|5.11
|16:00
|
Черноморец – Химки
|1 : 3
|5.11
|18:00
|
Арсенал – Родина
|1 : 0
|5.11
|18:00
|
Ленинградец – Кубань
|0 : 1
|6.11
|15:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|6.11
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|6.11
|17:00
|
Торпедо – Волгарь
|- : -
|6.11
|18:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|11
|1
|1
Новости