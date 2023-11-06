«Ленинградец» — «Кубань»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Ленинградец» на домашнем поле проиграл «Кубани» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1. Единственный гол на счету Валерия Чуперки, который отличился на 9-й минуте.

Видеообзор матча был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Кубань» набрала 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Ленинградец» идет на 17-й строчке — 14 очков.