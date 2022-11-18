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Сегодня, 16:50

«Рубин» подписал 19-летнего полузащитника из Узбекистана

Иван Шитик
Корреспондент
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К «Рубину» присоединился 19-летний узбекский полузащитник Умарали Рахмоналиев. С футболистом подписан контракт на три с половиной года, сообщает сайт казанцев.

«Здесь меня хорошо встретили, все отлично. О варианте с «Рубином» мне сообщил агент. Я посоветовался с тренером с партнерами и принял решение ехать. Хочу проверить себя в российском футболе. Не скрою, что моя мечта играть в Европе, а «Рубин» — это отличный шанс показать себя. Теперь нужно показать все на что я способен на футбольном поле.

Могу играть «шестерку», то есть в опорной зоне. Второй круг в чемпионате Узбекистана проводил на позиции инсайда, это «восьмерка». В любом случае, буду привыкать к той позиции, куда поставит тренер», — заявил футболист.

Контракт Умарали Рахмоналиева с «Бунедкором» действует до 31 декабря 2022 года, однако по взаимной договорённости клубов игрок может тренироваться с нашей командой уже сейчас.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/k-rubinu-prisoedinilsya-umarali-rahmonaliev
ФК Бунедкор
ФК Рубин (Казань)
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 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
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 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
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 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
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 Родина 18 5 5 8 17-23 20
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 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
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 Велес 18 5 1 12 13-30 16
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 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
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 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
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