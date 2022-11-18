«Рубин» подписал 19-летнего полузащитника из Узбекистана

К «Рубину» присоединился 19-летний узбекский полузащитник Умарали Рахмоналиев. С футболистом подписан контракт на три с половиной года, сообщает сайт казанцев.

«Здесь меня хорошо встретили, все отлично. О варианте с «Рубином» мне сообщил агент. Я посоветовался с тренером с партнерами и принял решение ехать. Хочу проверить себя в российском футболе. Не скрою, что моя мечта играть в Европе, а «Рубин» — это отличный шанс показать себя. Теперь нужно показать все на что я способен на футбольном поле.

Могу играть «шестерку», то есть в опорной зоне. Второй круг в чемпионате Узбекистана проводил на позиции инсайда, это «восьмерка». В любом случае, буду привыкать к той позиции, куда поставит тренер», — заявил футболист.

Контракт Умарали Рахмоналиева с «Бунедкором» действует до 31 декабря 2022 года, однако по взаимной договорённости клубов игрок может тренироваться с нашей командой уже сейчас.