Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 00:12

Ледяхов: «Главный тренер ушел. Естественно, я бы не остался в «Алании» ни при каких условиях»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что покинет владикавказскую команду. 22 ноября клуб объявил об увольнении главного тренера Олега Василенко.

«Еще бумаги не подписаны, но я думаю, что да. На смену тренера были причины. Главный тренер ушел. Естественно, я бы не остался ни при каких условиях. Мы все приняли совместное решение.

Главная причина перестановок — это отсутствие результата? Я бы не сказал, что это была главная причина. Не хотелось бы, чтобы это выходило. Если главный тренер посчитает нужным это озвучить... С моей стороны это будет неправильно», — цитирует «РБ Спорт» Ледяхова.

«Алания» набрала 31 очко в 19 играх и занимают 6-е место в Первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-eshhe-bumagi-ne-podpisany-no-dumayu-chto-pokinu-alaniyu/
Игорь Ледяхов
ФК Алания (Владикавказ)
0
Читайте также
Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной
В ХАМАС выразили надежду на продление перемирия в Газе
Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства
Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Трамп заявил о скатывании США в ад из-за проводимой Байденом политики
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кантонистов о Григоряне: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 14:00
Сокол – Кубань
 - : -
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 - : -
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 - : -
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
26.11 16:00
Родина – Енисей
 - : -
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости