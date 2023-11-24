Ледяхов: «Главный тренер ушел. Естественно, я бы не остался в «Алании» ни при каких условиях»
Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что покинет владикавказскую команду. 22 ноября клуб объявил об увольнении главного тренера Олега Василенко.
«Еще бумаги не подписаны, но я думаю, что да. На смену тренера были причины. Главный тренер ушел. Естественно, я бы не остался ни при каких условиях. Мы все приняли совместное решение.
Главная причина перестановок — это отсутствие результата? Я бы не сказал, что это была главная причина. Не хотелось бы, чтобы это выходило. Если главный тренер посчитает нужным это озвучить... С моей стороны это будет неправильно», — цитирует «РБ Спорт» Ледяхова.
«Алания» набрала 31 очко в 19 играх и занимают 6-е место в Первой лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|19
|10
|5
|4
|28-16
|35
|
3
|Химки
|19
|10
|5
|4
|30-20
|35
|
4
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
5
|Арсенал
|19
|8
|8
|3
|24-15
|32
|
6
|Алания
|19
|8
|7
|4
|23-21
|31
|
7
|Родина
|19
|6
|7
|6
|28-19
|25
|
8
|КАМАЗ
|19
|6
|7
|6
|19-18
|25
|
9
|Енисей
|19
|7
|3
|9
|29-27
|24
|
10
|Торпедо
|19
|6
|6
|7
|17-20
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|19
|6
|5
|8
|19-22
|23
|
12
|Шинник
|19
|6
|5
|8
|25-33
|23
|
13
|Нефтехимик
|19
|5
|6
|8
|14-20
|21
|
14
|Ленинградец
|19
|5
|5
|9
|15-22
|20
|
15
|Сокол
|19
|5
|5
|9
|17-32
|20
|
16
|Волгарь
|19
|4
|6
|9
|17-26
|18
|
17
|Черноморец
|19
|3
|9
|7
|17-25
|18
|
18
|Кубань
|19
|4
|5
|10
|14-25
|17
|25.11
|14:00
|
Сокол – Кубань
|- : -
|25.11
|15:00
|
Ленинградец – Тюмень
|- : -
|25.11
|16:00
|
Волгарь – Шинник
|- : -
|25.11
|17:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|26.11
|16:00
|
Родина – Енисей
|- : -
|26.11
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|- : -
|26.11
|19:00
|
Химки – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|17:00
|
Динамо Мх – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
Алания – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2