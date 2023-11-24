Гаджиев назвал разницу между претендующими на РПЛ клубами в денежном эквиваленте

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил шансы своего клуба в борьбе за выход в РПЛ.

«Шансы такие же, как и у других команд. Не выше, не ниже. Считаю, что у нас команда конкурентная. Мы можем достигнуть цели, но не могу сказать, что мы ее однозначно достигнем — много команд, ведущих борьбу. И по их потенциалу между ними на самом деле две копейки разница», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

После 19 туров «Динамо» идет на первом месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 37 очками. В 20-м туре махачкалинская команда на своем поле примет московское «Торпедо».