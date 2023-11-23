Кантонистов о Григоряне: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины»

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего главного тренера команды Александра Григоряна.

Ранее Григорян раскритиковал Кантонистова, обвинив его в увольнении из клуба.

«Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины. Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо. Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», — сказал Кантонистов «СЭ».

Александр Григорян возглавлял «Кубань» с мая 2023 года и был отправлен в отставку 11 сентября. Под его руководством команда одержала две победы, три раза сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Кубань» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 17 очками в 19 матчах.