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Кантонистов о Григоряне: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего главного тренера команды Александра Григоряна.

Ранее Григорян раскритиковал Кантонистова, обвинив его в увольнении из клуба.

«Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины. Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо. Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», — сказал Кантонистов «СЭ».

Александр Григорян возглавлял «Кубань» с мая 2023 года и был отправлен в отставку 11 сентября. Под его руководством команда одержала две победы, три раза сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Кубань» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 17 очками в 19 матчах.

Любомир Кантонистов
Футбол
ФК Кубань
Александр Григорян
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
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25.11 14:00
Сокол – Кубань
 - : -
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 - : -
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 - : -
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
26.11 16:00
Родина – Енисей
 - : -
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
26.11 19:00
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