Махачкалинское «Динамо» победило «Сокол» в матче ФНЛ

Махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло «Сокол» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 2:0.

На 36-й минуте отличился защитник хозяев Муталип Алибеков. На 74-й гол забил нападающий Михаил Костюков.

Команда Курбана Бердыева набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. Саратовцы идут на четвертой строчке (17 очков).

В 12-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Енисеем», а «Сокол» примет «Аланию».