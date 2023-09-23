Махачкалинское «Динамо» победило «Сокол» в матче ФНЛ
Махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло «Сокол» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 2:0.
На 36-й минуте отличился защитник хозяев Муталип Алибеков. На 74-й гол забил нападающий Михаил Костюков.
Команда Курбана Бердыева набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. Саратовцы идут на четвертой строчке (17 очков).
В 12-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Енисеем», а «Сокол» примет «Аланию».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|11
|7
|2
|2
|14-9
|23
|
2
|Динамо Мх
|11
|6
|3
|2
|13-5
|21
|
3
|Акрон
|10
|5
|2
|3
|15-7
|17
|
4
|Химки
|11
|5
|2
|4
|13-12
|17
|
5
|Торпедо
|11
|5
|2
|4
|10-10
|17
|
6
|Сокол
|11
|5
|2
|4
|12-16
|17
|
7
|Шинник
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|
8
|Тюмень
|11
|4
|4
|3
|16-12
|16
|
9
|КАМАЗ
|11
|4
|4
|3
|8-8
|16
|
10
|СКА-Хаб.
|11
|4
|3
|4
|13-12
|15
|
11
|Енисей
|11
|4
|2
|5
|16-15
|14
|
12
|Родина
|10
|3
|5
|2
|17-11
|14
|
13
|Арсенал
|11
|3
|5
|3
|10-12
|14
|
14
|Черноморец
|11
|2
|7
|2
|12-12
|13
|
15
|Ленинградец
|11
|2
|5
|4
|7-12
|11
|
16
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
17
|Кубань
|11
|1
|3
|7
|6-13
|6
|
18
|Волгарь
|11
|0
|5
|6
|8-17
|5
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|19:30
|
КАМАЗ – Торпедо
|1 : 0
|23.09
|11:30
|
Енисей – Черноморец
|3 : 1
|23.09
|16:00
|
Динамо Мх – Сокол
|2 : 0
|23.09
|16:00
|
Кубань – Тюмень
|1 : 1
|23.09
|17:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|2 : 1
|23.09
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|1 : 1
|23.09
|17:30
|
Химки – Ленинградец
|2 : 1
|23.09
|18:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|23.09
|18:00
|
Родина – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Антон Антонов
Черноморец Н
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|9
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|8
|1
|0
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