«Кубань» — «Шинник»: видеообзор матча первой лиги

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«Шинник» в гостях победил «Кубань» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

«Шинник» (27 очков) поднялся на десятое место в ФНЛ. «Кубань» идет 16-й в Первой лиге.