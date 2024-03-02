«Ленинградец» — КАМАЗ: видеообзор матча первой лиги

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«Ленинградец» дома сыграл вничью с КАМАЗом в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

«Ленинградец» (23 очка) занимает на 14-е место в ФНЛ. КАМАЗ (25) идет 10-й в первой лиге.