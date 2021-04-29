Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Бородюк извинился за разгром «Торпедо» в матче с «Крыльями»

10:14
Теги:

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк подвел итоги матча Олимп-ФНЛ с «Крыльями Советов» (1:5). По его словам, после удаления было сложно играть.

— Матч можно разделить на две части: до удаления, когда команда играла очень здорово, доминировала и забила хороший мяч, и после удаления Магаля, — цитирует Бородюка сайт «Торпедо».

Всегда сложно играть против хорошей команды вдесятером, поэтому первый тайм мы не смогли дотерпеть, и «Крылья» воспользовались этим и создали несколько хороших атак. И это вопрос ко мне как к тренеру, что нужно еще больше работать с психологией футболистов, так как команда не должна расслабляться после пропущенных мячей.

Сегодня такой матч, за который следует извиниться перед болельщиками, ведь они наша главная движущая сила. Они прилетели в Самару, поддерживали нас до самого конца, несмотря на счет. Я всегда говорю им огромное спасибо.

Причины замен во втором тайме состоят в том, что мы решили дать отдохнуть ведущим игрокам и уже готовиться к воскресному матчу с «Волгарем». К тому же нам нужно было посмотреть молодых футболистов — на что они способны против таких сильных команд.

— Отставание от 4-го места увеличилось до пяти очков. В связи с этим будут ли кадровые изменения в следующем туре?

— Экспериментов не будет, конкуренция в борьбе за 4-е место продолжается. Мы не будем сбавлять обороты, каждый матч важен и может стать решающим. Мы продолжаем бороться. Самое главное после таких поражений — подняться и идти дальше.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/42315/

Читайте также

«Такие ноги — дают лишь боги». Подписчики оценили новую фотосессию Загитовой
Тутберидзе вернула Косторной аксель за два месяца. Почему не получалось у Плющенко и Розанова?
«Мог быть летальный исход». Почему Борис Ротенберг не играет уже два года
ЦСКА шокировал «Фенер», «Зенит» поборолся с «Барселоной»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд