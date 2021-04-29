Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал задержание директора «Чертаново».

«За комментариями стоит обратиться в правоохранительные органы. РФС никак не участвует в этом деле», — отметил Дюков.

«Не думаю, что Москомспорт допустит развала академии Чертаново. Я так понимаю, есть какие-то вопросы к бывшему руководству клуба. Что касается уголовное дела, то РФС не имеет никакого отношения к этому», — сказал президент РФС.

Напомним, в «Чертаново» прошли обыски, несколько человек увезли в отделение для дачи показаний, в том числе бывшего директора академии Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.

Начальника команды «Чертаново» Валерия Медведика также задержали в среду, 28 апреля, перед матчем Олимп-ФНЛ с «Оренбургом».

Вскоре стали известны причины задержания Ларина и Хабарова. По информации «СЭ», это связано с экономической деятельностью футбольной школы «Чертаново» и одноименного клуба Олимп-ФНЛ. На Ларина и Хабарова заведено уголовное дело.

(Сергей Федоров)