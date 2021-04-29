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Сергеев: «ФНЛ — не место для «Крыльев Советов»

09:26
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Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился мнением о выступлении клуба в ФНЛ.

«В этом году «Крылья» собрали очень хорошую команду. Пришел толковый тренер со своей командой тренеров. Собрали молодую команду, где есть опытные ребята — Гацкан, Комбаров. Понятное дело, что сейчас говорят о «Крыльях». Что ФНЛ — не наше место. Идет ажиотаж. Про мой рекорд постоянно говорят. Все спокойно к этому относятся. Готовятся от игры к игре», — приводит слова Сергеева официальный сайт клуба.

«Крылья Советов» за 4 матча до конца сезона занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 89 очков. Для выхода в РПЛ самарцам надо набрать одно очко в оставшихся встречах.

Сергеев в текущем сезоне ФНЛ провел 38 матчей, в которых забил 35 голов.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18812

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