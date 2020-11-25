«Крылья Советов» обыграли «Чайку» и сократили отставание от лидирующего «Нижнего Новгорода»

«Крылья Советов» обыграли «Чайку» в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1. Самарский клуб временно вернулся на второе место в таблице. Отставание от «Нижнего Новгорода» составляет 5 очков.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

24-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:1 (0:0)

Голы: Умаев, 70 (0:1). Голенков, 72 (1:1). Солдатенков, 75 (2:1).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Комбаров (Гацкан, 66), Солдатенков, Чернов, Полуяхтов (Зеффан, 67), Кабутов, Витюгов, Зиньковский (Божин, 88), Голенков (Ежов, 81), Сергеев (Канунников, 90+3).

«Чайка»: Филиппов, Хозин, Пискунов (Ужгин, 90), Хайруллов, Гогличидзе, Бычков, Чочиев (Оразов, 60), Володкин (Парадин, 75), Алейников (Карташов, 77), Савичев, Умаев (Хохлачев, 90).

Предупреждения: Витюгов, 2. Пискунов, 20. Голенков, 41. Алейников, 52. Оразов, 61. Карташов, 83.

Судья: Волошин (Смоленск).

25 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».