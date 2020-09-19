«Крылья Советов» на выезде забили «Иртышу» четыре безответных мяча

В матче 10-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Крылья Советов» на выезде разгромили «Иртыш». Самарцы одержали победу со счетом 4:0.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:4 (0:2)

Голы: Сергеев, 10 (0:1). Голенков, 45+2 (0:2). Гынсарь, 76 (0:3). Гынсарь, 83 (0:4).

«Иртыш» (Омск): Авдюшкин, Рукас, Кербс (Третьяков, 56), Шакуро, Крикуненко, Шлеермахер, Морозов (Жустьев, 80), Кротов (Кузнецов, 74), Киселев, Подоксенов (Масловский, 68), Гордиенко (Дергачев, 68).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Божин, Полуяхтов, Зеффан (Гацкан, 71), Чернов, Кабутов (Горшков, 52), Зиньковский, Якуба, Витюгов (Солдатенков, 79), Сергеев (Цыпченко, 65), Голенков (Гынсарь, 70).

Судья: Сафьян (Москва).

19 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».