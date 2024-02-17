Корян: «Локомотив» — родной клуб, который всегда будет в моем сердце»

Российский форвард Аршак Корян рассказал, почему в 2017 году вернулся из нидерландского «Витесса» в «Локомотив».

«Локомотив» — родной клуб, который всегда был и будет в моем сердце. Там проявили интерес, Юрий Павлович Семин был во мне заинтересован. Не думаю, что у меня была возможность отказаться. Это было связано не с той целью, чтобы обязательно вернуться в Россию. Я приехал туда, чему принадлежало мое сердце», — приводит «РБ Спорт» слова Коряна.

Корян — воспитанник «Локомотива». В сезонах-2013/14 и 2014/15 он выступал в молодежном первенстве за московскую команду, а затем перешел в «Витесс». За клуб из Нидерландов россиянин провел только 5 матчей.

На данный момент Корян является игроком «Химок», которые выступают в Мелбет-Первой лиге.