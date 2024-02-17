Черышев: «Класс Гогуа сразу бросается в глаза»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал подписание защитника Седрика Гогуа.

«Седрик только начал с нами тренироваться. Естественно, ему сейчас нужно набирать хорошую физическую форму, так как есть небольшая нехватка в этом аспекте. Но по уровню работы с мячом и по тому, как он выполняет определенные игровые действия, его класс сразу бросается в глаза. Поэтому работаем над этими аспектами. Что касается будущего, все покажет время», — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.

17 февраля «Шинник» объявил о подписании контракта с 29-летним Гогуа до конца сезона. До этого ивуарийский футболист в России выступал за «СКА Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА и «Ротор».