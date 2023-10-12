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Кормильцев: «От нынешнего «Торпедо» и его недавно уволенного испанского тренера одно уныние»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев оценил ситуацию, сложившуюся у московской команды в Мелбет-Первой лиге после увольнение главного тренера Жозепа Клотета.

«От нынешнего «Торпедо» и его недавно уволенного испанского тренера — конечно, уныние. Сейчас от команды мало что осталось. Надеюсь, что что-то изменится, но пока, если честно, я не верю, что в этом году «Торпедо» может выйти в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Кормильцева.

Также он считает, что приглашение Клотета в «Торпедо» изначально было ошибкой.

«Я вообще не понимаю, что в такой команде как «Торпедо» делают такие тренеры. Судя по результатам, с ним все понятно», — добавил экс-игрок команды.

На данный момент автозаводцы занимают 9-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 18 очков за 13 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kormil-tsev-ot-ny-neshnego-torpedo-i-ego-nedavno-uvolennogo-ispanskogo-trenera-odno-uny-nie/
Сергей Кормильцев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
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14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 - : -
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
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Кубань – Торпедо
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