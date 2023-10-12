Рыжиков вошел в тренерский штаб «Химок»

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков пополнил тренерский штаб «Химок», сообщает пресс-служба клуба.

В подмосковной команде 43-летний специалист будет выполнять обязанности помощника главного тренера. Ранее Рыжиков уже работал с Андреем Талалаевым в «Ахмате».

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Будучи футболистом, Рыжиков выступал за «Анжи», «Локомотив», «Томь», «Крылья Советов», «Рубин» и другие команды. Вместе клубом из Казани он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.

По итогам прошлого сезона «Химки» заняли 15-е место в чемпионате России и вылетели в Мелбет-Первую лигу. На данный момент подмосковная команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 21 очко за 13 туров.