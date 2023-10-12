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Сегодня, 12:06

Рыжиков вошел в тренерский штаб «Химок»

Алина Савинова
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Сергей Рыжиков.
Фото ФК «Спартак» (Тамбов)

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков пополнил тренерский штаб «Химок», сообщает пресс-служба клуба.

В подмосковной команде 43-летний специалист будет выполнять обязанности помощника главного тренера. Ранее Рыжиков уже работал с Андреем Талалаевым в «Ахмате».

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Будучи футболистом, Рыжиков выступал за «Анжи», «Локомотив», «Томь», «Крылья Советов», «Рубин» и другие команды. Вместе клубом из Казани он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.

По итогам прошлого сезона «Химки» заняли 15-е место в чемпионате России и вылетели в Мелбет-Первую лигу. На данный момент подмосковная команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 21 очко за 13 туров.

Источник: https://t.me/fchimki97/2434
Сергей Рыжиков
Футбол
Первая лига
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
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14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 - : -
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
14.10 17:30
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 - : -
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Кубань

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